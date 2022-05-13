Kırıkkale Belediyesi 45 yeni araçla filosunu genişletti

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesinin filosuna 45 yeni araç katıldı.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen araç tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, Kırıkkale'nin tarihi bir güne ev sahipliği yaptığını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı tebrik etti.

Kırıkkale'ye çok güzel hizmetler yaptıklarını dile getiren Can, "Burada ciddi bir yatırım var. Kıt imkanlarla, salgın, kuraklık ve savaşa rağmen yatırımlara devam ediyoruz. Kırıkkale en iyisine layık. Yeni araçlar ilimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Belediye Başkanı Saygılı da bugün 45 yeni aracın Kırıkkale'nin hizmetine sunulacağını dile getirdi.

Yeni araçların, iş makineleri, kamyon, cenaze aracı ve şehir içi ulaşımda kullanılacak otobüslerden oluştuğunu aktaran Saygılı, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yaklaşık 200 aracı ilimizin hizmetine sunduk. Şu anda belediyemize ait bir tane bile kiralık aracımız yoktur. Tamamı belediye ve belediyeye ait şirketin öz malıdır. Allah, bu araçlarımızla hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Bizlere bu imkanı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele ve kurban kesildi, dua edildi.

Daha sonra halk otobüsünün sürücü koltuğuna geçen Saygılı, beraberindeki Can ve basın mensuplarıyla meydanda bir süre tur attı.