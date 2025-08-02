Kırgızistan ve Kazakistan İşbirliğini Derinleştiriyor

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, kardeş ve dost ülke Kazakistan ile işbirliğini derinleştirmek istediklerini söyledi.

Kulubayev, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile Issık Göl Bölgesi'nde yer alan Çolpon-Ata şehrindeki Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde görüştü.

Heyetler arası görüşmede iki ülke Dışişleri bakanları, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel konular ile transit ve ulaştırma, su ve enerji ile göç hususlarında işbirliği başlıklarını ele aldı. Ayrıca uluslararası ve bölgesel örgütler çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğine dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesi, Kırgız-Kazak sınırındaki kontrol noktalarının modernizasyonu ile kişi ve malların serbest dolaşımının sağlanması gibi başlıca konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Kulubayev, karşılıklı faydaya dayalı ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi, ikili ticaret hacminin artırılması ve yatırım işbirliğinin genişletilmesinin önemini vurgulayarak, "Kırgız tarafı, komşu halklarımızın çıkarlarına uygun olarak devletlerimiz arasındaki karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin daha da güçlendirilmesine büyük önem vermektedir." dedi.

Bakan Nurtleu ise Kırgız halkıyla ortak hayal ve geleceği paylaştıklarını belirterek, "Kazak-Kırgız dostluğu daim olsun. İtibarımız yüksek olsun. İyiliklerimiz çok olsun. Halklarımız yakın olsun." temennisinde bulundu.

Kırgızistan ile ticaret hacminin 1 milyar 700 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Nurtleu, bu rakamı 3 milyar dolara çıkarmayı amaçladıklarını ve gümrüklerde kurulan lojistik merkezlerinin bu hedefe ulaşmada önemli rol oynayacağına inandığını ifade etti.

Basına kapalı yapılan görüşmede, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Kırgızistan'a yapacağı resmi ziyarete ilişkin hazırlıkların ele alındığı bildirildi.