Kırgızistan ile Karadağ dışişleri bakanlıkları arasında "işbirliği programı" imzalandı

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile bir araya gelerek iki ülke arasında 'işbirliği programına' imza attı. Görüşmede iklim değişikliği ile mücadele ve parlamentolar arası diyalog gibi konular ele alındı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bişkek'e gelen İbrahimovic, Dışişleri Bakanlığı konutunda Kulubayev ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesi, hükümet düzeyinde işbirliğinin genişletilmesi, parlamentolar arası diyaloğun geliştirilmesi ve yasal altyapının iyileştirilmesi konuları ele alındı.

Bakan Kulubayev, Kırgızistan'da sürdürülebilir kalkınmayı ve elverişli bir yatırım ortamı oluşturmayı amaçlayan kapsamlı siyasi ve ekonomik reformlar hakkında mevkidaşına bilgi verdi.

Görüşmede ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre koruma alanında "ortak dağ gündemi" oluşturulmasının önemi vurgulandı.

İşbirliği belgeleri imzalandı

Görüşmenin ardından Kulubayev ve İbrahimovic, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında "2026-2027 Dönemi İşbirliği Programı" ile "Diplomatik Personel Eğitimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Program kapsamında, iki bakanın katılımıyla Karadağ'ın Bişkek Fahri Konsolosluğunun açılış töreni de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur
