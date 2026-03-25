Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, İngiltere'nin Bişkek Büyükelçisi ile Orta Doğu'yu görüştü

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, İngiltere'nin Bişkek Büyükelçisi ile Orta Doğu'yu görüştü
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, İngiltere'nin Bişkek Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği potansiyelini değerlendirdi. Madencilik sektörüne yönelik İngiliz yatırımlarının artırılması hedefleniyor.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, İngiltere'nin Bişkek Büyükelçisi Nicholas Bowler ile bir araya geldi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlık konutundaki kabulde, Kulubayev'in şubat ayında Londra'ya yaptığı resmi ziyaretin sonuçları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Londra temaslarını "işbirliği için sağlam bir temel" olarak nitelendiren Kulubayev, artık pratik adımların atılması gereken bir sürece girildiğini belirtti.

Kulubayev, özellikle madencilik sektörüne İngiliz yatırımcıların ilgisini artırmayı ve madencilik alanındaki ileri İngiliz teknolojilerinin ülkeye transfer edilmesini hedeflediklerini ifade etti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve İngiliz yatırımlarının Kırgızistan'a çekilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Görüşmede ayrıca, Orta Doğu'daki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunan taraflar, bölgede barışın hızla sağlanması gerektiği konusunda ortak görüş dile getirdi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur
