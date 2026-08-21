Kırgızistan Petrol Tedarikini Çeşitlendiriyor

Rusya'dan petrol ürünlerinin yüzde 90'ından fazlasını ithal eden Kırgızistan, yıllık 1,5 milyon tonu aşan talebini güvence altına almak amacıyla tedarik ağını genişletiyor.

Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı ve Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev başkanlığında, iç pazardaki yakıt durumu ve petrol ürünlerinin tedariki konusunun ele alındığı toplantı yapıldı.

Toplantıda, iç piyasanın güvence altına alınması için alınan tedbirler, akaryakıt ve petrol ürünleri ithalatı, stratejik stokların oluşturulması ile akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren şirketlere sağlanacak devlet desteklerine ilişkin sunumlar yapıldı.

Kasımaliyev, piyasadaki istikrarın korunması ve tedarik zincirinde aksama yaşanmaması için sürecin yakından takip edildiğini vurguladı.

Ülkedeki petrol ürünlerine yönelik yıllık toplam talebin ortalama 1,5 milyon tondan fazla olduğuna dikkati çeken Kasımaliyev; Rusya, Belarus, Çin ve Özbekistan ile aktif işbirliği yürütüldüğünü belirtti.

Kasımaliyev, olası krizlerin önüne geçebilmek adına yeni ithalat anlaşmalarının imzalanması talimatını verdi.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim nedeniyle Kırgızistan'da benzin fiyatlarında belirgin artış yaşanırken bazı akaryakıt istasyonlarında araç başı en fazla 30 litre satış limiti uygulanmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA