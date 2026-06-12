Kırgızistan ve Gürcistan arasında 8 alanda işbirliği belgesi imzalandı

Kırgızistan ile Gürcistan arasında, devlet mülkiyetinin yönetimi, veterinerlik, eğitim, havacılık, gümrük, spor ve hukuk ile nükleer güvenlik ve koruma alanlarında işbirliği ve bilgi paylaşımını öngören 8 belge imzalandı.

Kırgızistan'ı ziyaret eden Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından Intımak-Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Caparov ile Kobakhidze, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeler sonucunda Kırgızistan ile Gürcistan hükümetleri arasında, devlet mülkiyeti yönetimi, veterinerlik, eğitim, havacılık, gümrük, spor ve hukuk ile nükleer güvenlik ve koruma konularında işbirliği ve bilgi alışverişini öngören 8 belge imzalandı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Caparov, Kırgızistan'ın Gürcistan'ı önemli bir ortak olarak gördüğünü ve ilişkilerin karşılıklı güven, saygı ve uzun vadeli işbirliğine dayandığını belirtti.

Caparov, bu tarihi ziyaretin iki ülke arasındaki siyasi temasları canlandıracağını vurgulayarak, varılan anlaşmaların dostane ilişkilerin daha da güçlenmesine katkıda bulunacağını dile getirdi.

Gürcistan'ın Karadeniz'deki eşsiz coğrafi konumu ve gelişmiş liman altyapısıyla Asya ile Avrupa arasındaki köprü rolüne dikkati çeken Caparov, bu stratejik konumun, iki ülke arasındaki özellikle Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu açısından ulaşım ve lojistik işbirliğini çok daha önemli kıldığını kaydetti.

Gürcistan, Kırgızistan ile ikili ilişkileri en üst düzeye çıkaracak

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ise iki ülke arasındaki tarihi bağların altını çizerek, bu ziyaretin ikili ilişkileri en üst düzeye çıkaracak tarihi bir adım olduğunu vurguladı.

Kobakhidze, iki ülke arasındaki ekonomik ve lojistik hamlelerin yanı sıra kültürel ve toplumsal bağların güçlendirileceğini ifade etti.

Halklar arası temasların kurulmasının iki ülkeyi daha da yakınlaştıracağını dile getiren Kobakhidze, Kırgız ve Gürcü vatandaşların karşılıklı seyahatlerini kolaylaştırmak adına doğrudan uçuşların başlatılması konusunun masaya yatırıldığını söyledi.

Kobakhidze, üst düzey resmi temasların hız kesmeden süreceğini bildirdi.