Kırgızistan'da Türkiye Maarif Vakfından iftar programı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir yıldır faaliyet gösteren Bişkek Maarif Eğitim Kompleksi'nde iftar programı düzenlendi.

Programa, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, yazar Cengiz Aymatov'un ailesi, bakanlar ve bürokratlar, Türk kurumların temsilcileri ve veliler katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk, ezan-ı şerif okudu.

Manas Üniversitesi Türk Dünyası Müzik Orkestrası ve Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin icra ettiği tasavvuf müziği eşliğinde 500'den fazla kişiye iftar verildi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan, Bişkek Maarif Eğitim Kompleksi'nin kuruluşunun birinci yılında ramazan ayında bir araya gelmelerinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Türkiye Maarif Vakfının Bişkek eğitim kompleksinin Kırgızistan'da ve Orta Asya'da bir ilk olduğunu hatırlatan Doğan, Kırgızistan'ın geleceğine katkı sağlayacak eğitimli gençleri yetiştirmeyi planladıklarını söyledi.

Doğan, Bişkek Maarif Eğitim Kompleksi'nin açılmasına verdiği destekten ötürü Kırgızistan Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

"Okulumuz bir yıllıktır ama Türk ve Kırgız kardeşliği bin yıllıktır"

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün de Bişkek Maarif Eğitim Kompleksi için "Okulumuz bir yıllıktır ama Türk ve Kırgız kardeşliği bin yıllıktır." ifadesini kullandı.

Akgün, Bişkek Maarif Eğitim Kompleksi'nde okulun idarecileri, öğretmenleri ve velilerin birbirine inanılmaz bir şekilde kaynaştığını ve okulda Türk ve Kırgız halkları arasındaki kardeşliğinin bir başarı hikayesine dönüştüğünü gördüğünü aktardı.

Türkiye Maarif Vakfı olarak 49 ülkede 50 bin öğrenciye nitelikli eğitim hizmeti vermeye çalıştıklarını vurgulayan Akgün, şunları kaydetti:

"Biz istiyoruz ki geleceğin dünyasını inşa edecek öğrencilerimiz bu okullarda yetişsin ve iki halkın geleceğine hizmet etsinler. Kendi özünü kaybetmeden, kendi toplumuna yabancılaşmadan, mankurt olmadan modernleşsinler, çağı yakalasınlar, gelişsinler, kalkınsınlar, dünya ile rekabet etsinler. Kendi milli değerlerine sahip çıksınlar. Bu nedenle biz inanıyoruz ki, kendi özgüvenini yitirmemiş bu çocuklar yarının mutlu dünyasını hep beraber inşa edecekler. Çabamız budur."