Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan ŞİÖ Açıklamaları

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) küresel düzeyde rol oynayan en büyük birlik haline geldiğini söyledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Çin'in Tiencin şehrinde "ŞİÖ Artı" formatında düzenlenen zirvede konuştu.

Caparov, ŞİÖ'nün izlediği yolun temelinde yatan ilkelerin siyasi bilgeliğini ve doğruluğunu ikna edici bir şekilde teyit ettiğini ifade ederek, "ŞİÖ, yalnızca Avrasya coğrafyasının değil, küresel düzeyde de sistemik bir rol oynayan bölgelerarası en büyük birlik haline geldi." dedi.

"Şanghay İşbirliği Örgütü bugün uluslararası barış ve istikrara olan bağlılığıyla tanınıyor." diyen Caparov, ŞİÖ'nün yıldan yıla işbirliği potansiyelini güçlendirdiğini, üye ülkeleri terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılık tehdidinden koruma görevini başarıyla yerine getirdiğini kaydetti.

Caparov, ŞİÖ'nün yeni işbirliği formatı olan "ŞİÖ Artı" toplantısının çok sayıda ülkenin ekonomik entegrasyonunu teşvik etme olanağı sağladığını vurgulayarak, "Böylece hem gözlemci ülkeler, hem diyalog ortakları, hem de örgüt üyesi olmayan ülkeler, Asya ile Avrupa arasında diyaloğun gelişmesini sağlayan ŞİÖ üyesi ülkelerin projelerine katılabilmektedir." şeklinde konuştu.