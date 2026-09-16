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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Koreli iş dünyasına enerji projeleri için yatırım çağrısı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Koreli iş dünyasına enerji projeleri için yatırım çağrısı
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Güney Kore'nin başkenti Seul'de katıldığı İş Forumu'nda Koreli iş dünyasına enerji projeleri için yatırım çağrısında bulundu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Güney Kore'nin başkenti Seul'de katıldığı İş Forumu'nda Koreli iş dünyasına enerji projeleri için yatırım çağrısında bulundu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Caparov, Seul'de düzenlenen Orta Asya-Kore Cumhuriyeti Zirvesi kapsamındaki İş Forumu'nda konuştu.

Konuşmasında Koreli şirketleri ülkesindeki büyük ölçekli enerji yatırımlarına katılmaya davet eden Caparov, Kırgızistan'ın ikinci en büyük hidroelektrik santrali olacak Kambar-Ata 1 Hidroelektrik Santrali'nin (HES) inşaatı ve yeni hidroelektrik santrallerinin yapımı ile mevcut enerji tesislerinin modernizasyonu projelerini gerçekleştirmelerini önerdi.

Caparov, Kırgızistan'ın geleceğe yönelik stratejik hedefleri arasında enerji sisteminin dijitalleştirilmesi, modern kontrol sistemlerinin devreye alınması ile yenilenebilir enerji ve elektrikli ulaşım ekipmanları üretiminin yerelleştirilmesi olduğunu aktardı.

Caparov, Koreli şirketlere bölgenin ulaşım altyapı projelerinden biri olan Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu hattı boyunca stratejik sanayi parkları ve lojistik merkezlerinin kurulmasını teklif etti.

Ayrıca turizm sektörüne de değinen Caparov, bu bağlamda, Koreli yatırımcıların yıl boyunca hizmet verecek, inşaatına başlanan ve Orta Asya'nın en büyüğü olması hedeflenen Ala-Too Resort kayak merkezinde otel ve teleferik altyapısının geliştirilmesine katılmalarını önerdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un ev sahipliğindeki forumda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov yer aldı.

Kaynak: AA
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