Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, 1. Orta Asya-Japonya Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Orta Asya ülkeleri ile Japonya arasındaki işbirliğinin niteliksel olarak yeni bir seviyeye ulaştığını belirterek, çevre, iletişim ve insan kaynakları odaklı ortak çalışma önerilerini desteklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, resmi temasları kapsamında Japonya'da bulunan Caparov, 1. Orta Asya-Japonya Zirvesi'nde konuştu.

Zirvenin, bölge ülkeleri ile Japonya arasındaki ortaklığı güçlendirme yönündeki ortak arzuyu yansıttığını dile getiren Caparov, " Kırgızistan, çevre dostu sürdürülebilirlik, iletişim ve insan kaynaklarının geliştirilmesi konularındaki ortak çalışmaları 3 temel alana yoğunlaştırma konusundaki Japonya'nın önerisini desteklemektedir." dedi.

Caparov, Orta Asya ülkeleri arasındaki etkileşimin artırılması için etkili ve uzun vadeli formatların geliştirilmesinin önemine değindi.

Kırgızistan'da eriyen buzullar, azalan su kaynakları, sel ve deprem gibi doğa olaylarının nüfus ve altyapı üzerinde doğrudan tehdit oluşturduğuna dikkati çeken Caparov, bu kapsamda Japonya'nın da katılımıyla bölgesel bir "erken uyarı sistemi" kurulmasını ve afet tahminine ilişkin veri alışverişinin geliştirilmesini önerdi.

Yeşil enerji ve teknoloji transferi

Caparov, ülkesinin yeşil ekonomi, yenilenebilir enerji ve temiz teknolojilere olan bağlılığını vurgulayarak, ülkede inşasına başlanan "Kambar-Ata-1" Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni "kilit stratejik bir proje" olarak tanımladı.

Japonya'nın teknolojik birikiminden faydalanmak istediklerini belirten Caparov, yeşil teknolojilerin transferi ve çevre projelerinin finansmanı için yeni mekanizmaların oluşturulmasına büyük ilgi duyduklarını kaydetti.

Caparov, Japon hükümetince Kırgızistan'da genç kamu görevlilerine, Japon üniversitelerinde yüksek lisans eğitimi almaları için sunulan JDS programını (Japon İnsan Kaynakları Geliştirme Bursu) övdü ve kotasının artırılmasını istedi.

Şehrin kurulmasına ve kayak merkezinin inşaatına davet

Japonya'nın, Kırgızistan'ın sürdürülebilir kalkınmasına yaptığı katkıyı öven Caparov, Japon yatırımcıları ülkede Issık Göl Bölgesi'nde "Asman" çevre dostu şehir projesine ve "Ala-Too Resort" adlı büyük kayak projesinin hayata geçirilmesine katılmaya davet etti.

Caparov, bilgi teknolojileri alanında Japonya ile işbirliğine hazır olduklarını belirterek, Kırgızistan Yüksek Teknoloji Parkı'nın ortak dijital projeler, ileri teknoloji transferi ve bilişim personeli yetiştirilmesi için temel platform olabileceğini kaydetti.

Kırgızistan'daki Budist kültür mirasının Japon turistler için büyük bir potansiyel taşıdığını belirten Caparov, bu kapsamda özel bir müze kompleksi kurulmasını önerdi.

Japonya Başbakanı Takaichi Sanae'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen "Orta Asya-Japonya Zirvesi"ne Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Kasım Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şefket Mirziyoyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov katıldı.