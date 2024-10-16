Üye Girişi
Haberler

Kırgızistan Bakanı Caparov, ŞİÖ için Uzun Vadeli Strateji Çağrısı Yaptı

Kırgızistan Bakanı Caparov, ŞİÖ için Uzun Vadeli Strateji Çağrısı Yaptı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Şanghay İşbirliği Örgütü ülkelerinin mevcut jeopolitik durumu dikkate alarak örgütün potansiyelini kullanmaları için uzun vadeli bir strateji benimsemeleri gerektiğini belirtti.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkelerinin, mevcut zorlu küresel jeopolitik durumu göz önünde bulundurarak örgütün tüm potansiyelini kullanmak için uzun vadeli bir strateji benimsemesi gerektiğini belirtti.

Kırgızistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen ŞİÖ Hükümet Başkanları Konseyi 23. Toplantısı'nda konuştu.

Caparov, ŞİÖ'ye üye ülkelerin son 15 yılda önemli ekonomik ilerlemeler kaydettiğini, 2009'dan bu yana üye ülkelerin toplam gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) iki katından fazla arttığını vurguladı.

ŞİÖ'nün yeni işbirliği fırsatları sağladığı ve dinamik gelişimini sürdürdüğünü belirten Caparov, "Ülkelerin mevcut zorlu küresel jeopolitik durumu dikkate alarak örgütün tüm potansiyelini kullanmak için uzun vadeli bir strateji benimseme ihtiyacı bulunuyor." dedi.

Caparov, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun inşasına yönelik projenin, bölgenin transit potansiyelini ortaya çıkaracak önemli bir adım olacağına inandıklarını kaydetti.

Ortak altyapı projelerinin etkin şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayan Caparov, deniz, kara ve demir yolu bağlantıları arasında kargo taşımacılığını entegre etmenin önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Şanghay İşbirliği Örgütü Uluslararası İlişkiler Kırgızistan Politika Ekonomi Güncel

Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! TSK, top ve tank atışlarıyla karşılık veriyor

Kilis'e 2 havan mermisi düştü! Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle karşılık veriyor

 Kılıçdaroğlu hakkındaki zorla getirilme kararı Meclis'i karıştırdı: Alabiliyorsanız gelin alın

Kılıçdaroğlu hakkındaki karar Meclis'te ortalığı fena karıştırdı

 Okul müdürüne silah çeken öğretmen bir süredir mobinge maruz kalıyormuş

Okul müdürüne silah çeken öğretmenin ilk ifadesi ortaya çıktı
2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in hastane raporları ortaya çıktı

Surları kana bulayan caninin hastane raporu ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havan mermisi nedir? Havan topu etkili menzili ne kadardır? Kilis'e havan mermisi kim attı, nereden atıldı? Kilis'e atılan havan mermileri nereye düştü? MasterChef süt böreği tarifi! En güzel süt böreği tarifi! süt böreği tarifi nasıl yapılır? süt böreği için malzemeler! Kamuya personel alımı ilanları Diyarbakır yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? Malatya yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? Vahit Kirişçi kimdir? Vahit Kirişçi kaç yaşında, nereli? Vahit Kirişçi hayatı ve biyografisi! Taş Kağıt Makas bitti mi, neden bitti? Ali Rıza Çağlar kimdir? Esra Erol Ali Rıza Çağlar kızını mı öldürdü? MasterChef Düello kim kazandı (BÖREKLER)? 17 Ekim Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 17 Ekim Çarşamba bugün kim potaya gitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.