Kırgızistan Bakanı Caparov, ŞİÖ için Uzun Vadeli Strateji Çağrısı Yaptı

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkelerinin, mevcut zorlu küresel jeopolitik durumu göz önünde bulundurarak örgütün tüm potansiyelini kullanmak için uzun vadeli bir strateji benimsemesi gerektiğini belirtti.

Kırgızistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen ŞİÖ Hükümet Başkanları Konseyi 23. Toplantısı'nda konuştu.

Caparov, ŞİÖ'ye üye ülkelerin son 15 yılda önemli ekonomik ilerlemeler kaydettiğini, 2009'dan bu yana üye ülkelerin toplam gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) iki katından fazla arttığını vurguladı.

ŞİÖ'nün yeni işbirliği fırsatları sağladığı ve dinamik gelişimini sürdürdüğünü belirten Caparov, "Ülkelerin mevcut zorlu küresel jeopolitik durumu dikkate alarak örgütün tüm potansiyelini kullanmak için uzun vadeli bir strateji benimseme ihtiyacı bulunuyor." dedi.

Caparov, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun inşasına yönelik projenin, bölgenin transit potansiyelini ortaya çıkaracak önemli bir adım olacağına inandıklarını kaydetti.

Ortak altyapı projelerinin etkin şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayan Caparov, deniz, kara ve demir yolu bağlantıları arasında kargo taşımacılığını entegre etmenin önemli olduğunu belirtti.