Kırçuval Oteli Davası Devam Ediyor: 11 Tutuksuz Sanığın Yargılanması

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 10'u sporcu, 21 kişinin hayatını kaybettiği Kırçuval Oteli'ne ilişkin 11 tutuksuz sanığın yargılanması sürdü.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Z.K, S.K, F.A, H.D, S.Y, A.M.P, taraf avukatları ile hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Sanık ve müşteki avukatları, mahkeme heyetince istenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesince hazırlanan bilirkişi raporuna itiraz etti.

Sanık avukatları, Elazığ merkezli 2020'de yaşanan depremi sonrasında otele Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme yapıldığını, hasarsızlık raporunun kayıtlarda yer aldığını, DASK raporlarında da otelin hasarsız olduğuna dair poliçeleri mahkeme heyetine sunduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Elazığ depreminde yapılan hasar tespitine ilişkin ıslak imzalı evrakların istenmesine, farklı bir üniversiteden bilirkişi heyeti raporu alınmasına karar vererek duruşmayı 13 Şubat'a erteledi.

Dava süreci

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Malatya'daki Kırçuval Otel'de Voleybol Erkekler 2. Lig'de mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Takımı oyuncuları Mehmet Can Ağırbaş (28), Murat Çiloğulları (20), Görkem Can Gürbüz (24), Tunahan Yıldız (23), Resul Gün (24), Emincan Kocabaş (28) ve ampute takımından İranlı 3, Kamerunlu 1 oyuncu ile 11 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Kırçuval Otel'in yıkılmasıyla ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, otelin işletmecilerinden dönemin Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Z.K. ile diğer sanıklar S.K, A.Y, A.M.P, F.A, F.P, H.D, İ.Y, M,B, M.H.B ve S.Y. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.