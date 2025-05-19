Kıraç, Kahramankazan'da Atatürk'ü Anma Bayramı Konserinde Sahne Aldı

Kıraç, Kahramankazan'da Atatürk'ü Anma Bayramı Konserinde Sahne Aldı
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Kıraç konser verdi. Müzikseverler Kıraç'ın eserlerine eşlik ederken, etkinlikte kadın girişimciler de stant açarak ürünlerini tanıttı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte şarkıcı Kıraç konser verdi.

Kahramankazan Belediyesince Millet Bahçesinde düzenlenen konserde sevenleriyle bir araya gelen Kıraç, sevilen şarkılarının yanı sıra Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray ve Ferdi Tayfur'un şarkılarını seslendirdi.

Konser alanını dolduran müzikseverler Kıraç'ın şarkılarına eşlik etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Nutuk kitabı ve köstekli saat hediye ettiği Kıraç'a teşekkür etti.

Etkinlikler kapsamında kadın girişimciler kurulan stantlarda ürettikleri yiyecek ve giyeceklerin satışını yaptı. Aileleriyle birlikte programa katılan çocuklar ise kendileri için oluşturulan oyun alanlarında keyifli zaman geçirdi.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
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