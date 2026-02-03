Haberler

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI- Depremzede besiciler devlet desteğiyle hayvancılığı sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Kilis'teki besiciler, devlet desteği ile hayvancılığa devam ediyor. Aliye Örs ve İbrahim Marabi, deprem sonrası yaşadıkları zorluklara rağmen üretim yapmaya kararlı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıkıma neden olduğu Kilis'te, besiciler devlet desteğiyle hayvancılığı sürdürmeye devam ediyor.

Depremler şehir merkezlerinde olduğu gibi köylerde de yıkıma neden oldu.

Ceritler köyünde hayvancılık yapan Aliye Örs ile Yavuzlu köyündeki İbrahim Marabi de depremde zarar gördü. Depremlerde ahırı yıkılan ve 10 küçükbaş hayvanı telef olan 66 yaşındaki Aliye Örs ile 1 büyükbaş hayvanı telef olan 55 yaşındaki İbrahim Marabi, devlet desteğiyle hayvancılığı sürdürüyor.

Telef olan 10 küçükbaş hayvanın yerine hayvan alarak besiciliğe ve üretime devam eden Örs, AA muhabirine, baba mesleği hayvancılığa çocuk yaşlarda başladığını söyledi.

Hayvancılığa devam etmesi için hayvanları ile 2 çadır, 1 ton hayvan yemi ve çeşitli veteriner ilaçları verilen üretici Örs, depremde zor günler yaşadığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerinde ahırının yıkılmasından dolayı hayvanlarının dışarıda kaldığını belirten Örs, şöyle konuştu:

"Depremde hayvanlarım dışarıda kaldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri geldi. Hayvanlarımız için çadır kurdu. Devletimiz bu süreçte bize yardım etti. Hayvanlarım doğum yaptı ve hayvan sayım 10'dan 17'ye yükseldi. Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz her zaman bize yardım ediyor."

Yaklaşık 10 yaşından beri hayvancılık yaptığını kaydeden Örs, "Hayvanların bakımını yaparım. Hayvanları sağarım, ahırı temizlerim, yem ve sularını veririm. Hayvanları çok seviyorum. Hayvanlardan yaptığım yoğurdu satarak geçiniyorum. Hayvancılığı sürdüreceğim." dedi.

"Devletimiz bize kol kanat gerdi"

Yavuzlu köyünde hayvancılık yapan 55 yaşındaki İbrahim Marabi ise depremde 1 büyükbaş hayvanını kaydetti.

Depremde yıkılan evinde 6 kişilik ailesiyle enkazdan sağ çıktıklarını ifade eden Marabi, "Depremde 1 büyükbaş hayvanım yıkılan ahırda telef oldu. Devletimiz hayvanımızı bize verdi. Bunlarla beraber çadır ve yem de verdi. Devletimiz bize kol kanat gerdi. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
