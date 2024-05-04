Kilis'te firari hükümlü yakalandı
Kilis'te uyuşturucu bulundurma ve uyarıcı madde ticareti yapma suçlarından aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu bulundurma ve uyarıcı madde ticareti yapma suçlarından aranan ve hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H.E'yi Kilis'te yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.