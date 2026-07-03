Haberler

Kilis'te Depozito Yönetim Sistemi ilgi görüyor

Kilis'te Depozito Yönetim Sistemi ilgi görüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Depozito Yönetim Sistemi kapsamında marketlere kurulan iade makinelerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Her plastik, cam ve alüminyum ambalaj karşılığında 1 lira teşvik veriliyor.

Kilis'te, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi'ne vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Ülke genelinde uygulamaya alınan sistem kapsamında kentte bir markette kurulan iade istasyonuna gelen vatandaşlar, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) logolu plastik, cam şişe ve alüminyum içecek ambalajlarını makineler aracılığıyla teslim ediyor.

İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı karşılığında vatandaşlara 1 lira teşvik bedeli veriliyor. Teşvik tutarı, işlemin ardından uygulamadaki dijital cüzdana aktarılıyor.

Vatandaşlardan Selahattin Yılmaz, AA muhabirine, uygulamanın çevrenin korunmasına katkı sağladığını söyledi.

Sistem sayesinde hem çevrenin temiz kaldığını hem de ekonomik katkı elde edildiğini ifade eden Yılmaz, "Bu sayede hem çevreyi temizlemiş oluyoruz hem de maddi destek elde ediyoruz. Uygulamayı herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Abdullah Elmacı da uygulamanın doğaya katkı sağlayan faydalı bir çalışma olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı

Milyonları etkileyen ödemeler arttı! Hepsi sil baştan değişti
Memur zammı vekile de yaradı! En düşük maaş 310 bin lirayı geçti

Zam onlara da yaradı! Maaşlar yarım milyonu aştı
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Dünya Kupası'nda skandal! Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında arbede çıktı

Dünya Kupası'nda büyük skandal
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara zammıyla ilgili yeni karar
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik