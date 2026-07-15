Kilis'te "15 Temmuz Gençlik Şöleni" düzenlendi

Kilis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile TÜGVA Kilis İl Temsilciliği işbirliğinde gençlik şöleni düzenlendi.

Söğütlüdere Mesire Alanı'nda düzenlenen şölende konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, gençliğin hayal kuran, üreten, araştıran, öğrenen ve geleceğe yön veren en büyük güç olduğunu söyledi.

15 Temmuz'da Türk halkının dünyaya unutulmayacak bir birlik ve beraberlik örneği gösterdiğini belirten Kalaylı, "Bugün aynı zamanda tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünü idrak ediyoruz. O gece aziz milletimiz, vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak dünyaya unutulmayacak bir birlik ve beraberlik örneği göstermiştir. 15 Temmuz'da ortaya konulan o güçlü irade, bugün bizlere olduğu gibi siz gençlerimize de yol göstermektedir. Çünkü güçlü bir gelecek, tarihini bilen, değerlerine sahip çıkan ve sorumluluklarının farkında olan gençlerin omuzlarında yükselecektir." dedi.

TÜGVA Kilis İl Temsilcisi Ahmet Cihat Aktı da şölende emeği geçenlere teşekkür etti.

Şölen, öğrencilerin şiir okuması, etkinlik alanının gezilmesi ve katılımcılara ikramlarla son buldu.

Şölene, Belediye Başkan Vekili Cihan Çağlar Yaşar, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, öğrenciler ve ilgililer katıldı.