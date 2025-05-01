Kilis'te 1 Mayıs Halaylarla Kutlandı
Kilis'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, eğitimcilerin katılımıyla halaylar eşliğinde coşkulu bir şekilde kutlandı. Etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Kilis'te 1 Mayıs halaylarla kutlandı
KİLİS - Kilis'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, eğitimcilerin katılımıyla çekilen halaylar eşliğinde coşkulu bir şekilde kutlandı.
Kilis'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Etkinliklere katılan çalışanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü halaylar çekerek coşkulu bir şekilde kutladı.
Etkinlik için toplanan vatandaşlar, programın sona ermesinin ardından alandan ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Güncel