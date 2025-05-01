Kilis'te 1 Mayıs halaylarla kutlandı

KİLİS - Kilis'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, eğitimcilerin katılımıyla çekilen halaylar eşliğinde coşkulu bir şekilde kutlandı.

Kilis'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Etkinliklere katılan çalışanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü halaylar çekerek coşkulu bir şekilde kutladı.

Etkinlik için toplanan vatandaşlar, programın sona ermesinin ardından alandan ayrıldı.