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Kilis Başsavcısı ve Adalet Komisyonu Başkanı 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kilis Başsavcısı ve Adalet Komisyonu Başkanı 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Osman Öztürk ve Adalet Komisyonu Başkanı Murat Serdar Çakıroğlu, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli fotoğraflara oy verdiler. Katılımcılar, farklı kategorilerdeki fotoğrafların hepsinin değerli olduğunu vurguladılar.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Osman Öztürk ve Adalet Komisyonu Başkanı Murat Serdar Çakıroğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Öztürk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yüzsüz", "Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Yeniden başlamak lazım" fotoğrafını seçen Öztürk, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Hussain Ali'nin "Çamur deryası" karesine oy verdi.

Öztürk, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" ve "Spor" kategorisinde ise Hakan Burak Altunöz'ün "Kafa topu" fotoğrafını seçti.

Adalet Komisyonu Başkanı Çakıroğlu da "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Utanç, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Ezilenler" fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" karesine oy veren Çakıroğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk şekerci" ve "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğrafını seçti.

Başsavcı Öztürk ve Çakıroğlu, fotoğrafların hepsinin birbirinden kıymetli olduğunu ve seçmekte zorlandıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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