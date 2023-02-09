Kılıçdaroğlu'nun Nurdağı Afet Bölgesinde Dinlediği Depremzede: "Yardım Geliyor Diyorlar. Hani Yardımlar, Nerede Yardımlar? Nerede Devletimiz?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Nurdağı afet bölgesinde dinlediği bir yurttaş; “Yardım geliyor diyorlar. Hani yardımlar, nerede yardımlar? Dünden beri üç tane canlı çıktı, nerede devletimiz?” diye tepki gösterdi.

Haber: MAHİR BAĞIŞ – Kamera: AZİZ METİN TURAN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Nurdağı afet bölgesinde dinlediği bir yurttaş; "Yardım geliyor diyorlar. Hani yardımlar, nerede yardımlar? Dünden beri üç tane canlı çıktı, nerede devletimiz?" diye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün başladığı deprem bölgesi ziyaretlerine dün Osmaniye, Nurdağı, Kahramanmaraş, Adıyaman ile devam etti.

Sabah erken saatlerde Osmaniye'ye giden Kılıçdaroğlu, yetkililerden bilgi aldı. Kılıçdaroğlu'nun ikinci durağı ise Nurdağı oldu. Nurdağı deprem bölgesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen yurttaşların sorunlarını dinledi.

Nurdağı'nda bir yurttaş Kılıçdaroğlu'na "Yardım geliyor diyorlar. Hani yardımlar, nerede yardımlar? Dünden beri üç tane canlı çıktı, nerede devletimiz?" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Yine de moraliniz bozmayın, Allah sabır versin. Yaşayan bilir" yanıtını verdi.

"CENAZEMİZ BUGÜN ÇIKTI ŞU ANDA İKİ TANESİNİ GÖMÜYORUZ, ONUN İÇİN MÜCADELE ETMEYE GELDİM"

Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman Gölbaşı'nda dinlediği bir yurttaş, "Cenazemiz bugün çıktı. Şu anda iki tanesini gömüyoruz, onun için mücadele etmeye geldim" derken göz yaşlarına hakim olamadı.

Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman deprem bölgesi ziyareti sırasında bir yurttaş, kucağında bebeğiyle İstanbul'a gidebilmek için yardım talep etti. Kılıçdaroğlu yurttaşın talebini milletvekillerine ve o sırada yanında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ileterek, "İstanbul'a gittiğinizde de uğrayacağım bir çayınızı içeceğim" dedi.

Bir yurttaş, "200 tane çadır geldi, yeterli sayıda değil. Mağduriyet çok fazla. Vatandaşlar ailelerinin yanına gitmek istiyorlar, yakınlarının yanında kalmak istiyorlar" dedi. Kılıçdaroğlu, "Bugün açıklama yaptım, koordinasyon masası oluşturacağız her yerde, sorunları doğrudan doğruya alacağız ve o sorunları çözeceğiz" yanıtını verdi.

"BİR AKLINA GELEN SENSİN"

Adıyamanlı bir yurttaş Kılıçdaroğlu'nun kendilerini ziyareti sırasında, "Bir aklına gelen sensin. Tayyip gelmesin buraya. Herkes evde yatıyor" diye seslendi.