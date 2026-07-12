Kılıçdaroğlu'ndan Filenin Sultanları'na Tebrik

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Filenin Sultanları, azmin, emeğin ve takım ruhunun en güzel örneklerinden birini daha sergileyerek çeyrek finale yükseldi. Yürekten mücadele eden tüm sporcularımızı ve teknik ekibi kutluyor, çeyrek finalde de aynı inanç ve kararlılıkla ülkemizi gururlandıracaklarına inanıyoruz. Tüm Türkiye sizinle gurur duyuyor. Yolunuz açık, başarınız daim olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA