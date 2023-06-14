Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin ardından ilk kez TBMM grup toplantısına katıldı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin ardından ilk kez TBMM grup toplantısına katıldı. Konuşmasında CHP'de liderlik değişimi talebine de değinen Kılıçdaroğlu, "Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" dedi