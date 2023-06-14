Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kılıçdaroğlu: 'Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin'

Kılıçdaroğlu: "Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin"

Güncel Haberler

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin ardından ilk kez TBMM grup toplantısına katıldı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin ardından ilk kez TBMM grup toplantısına katıldı. Konuşmasında CHP'de liderlik değişimi talebine de değinen Kılıçdaroğlu, "Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" dedi

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title