Kılıçdaroğlu, Amasya Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ'ın Ailesine Başsağlığı Diledi - Haberler

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Kılıçdaroğlu, Amasya Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ'ın Ailesine Başsağlığı Diledi

ANKA - Güncel
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Kılıçdaroğlu, Amasya Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ'ın Ailesine Başsağlığı Diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden CHP Amasya Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ için taziye mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden CHP Amasya Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ için taziye mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden CHP Amasya Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ için taziye mesajı yayınladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Acımız çok büyük! Güzel yürekli, mücadeleci ve cesur bir yol arkadaşımızı yitirdik... Amasya Gençlik Kolları Başkanımız Emre Can Bağ'a Allah'tan rahmet, ailesine, partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Emre Can gençlik Amasya Güncel Haberler

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