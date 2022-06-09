Kılıçdaroğlu: "Partiler devleti yönetmek üzere gelirler devlet olmak için değil" - Haberler

Kılıçdaroğlu: "Partiler devleti yönetmek üzere gelirler devlet olmak için değil"
AA - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Salondaki katılımcılar ORDU - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'na katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Salondaki katılımcılar
ORDU - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'na katıldı.(5)
AA / Güncel