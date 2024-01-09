KİK Başkanı Hamdi Güleç, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı

Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkanı Hamdi Güleç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Güleç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam", "spor", " Gazze : Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden sonra yapılan çalışmalarla sıkıntıların aşılabildiğini anlatan Güleç, "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "116 saat sonra kurtarılan can" adlı fotoğrafını seçti.

"Gazze: Kanıt" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Güleç, "katliam ve zulmün unutulmaması için bir babanın yaşadığı acı ve çocuğun yaşadığı hazin sonun acı bir fotoğrafı" olarak nitelendirdiği Mustafa Hassona'nın "Veda" isimli fotoğrafına oy verdi.

Güleç'in "haber" kategorisindeki tercihi ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" adlı fotoğrafı oldu.

"Çevre-yaşam" kategorisindeki fotoğraflar arasından ise Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş?" adlı karesine oy veren Güleç, insanın saf ve samimi sevincini göstermesi nedeniyle söz konusu kareyi seçtiğini belirtti.

Güleç, "spor" kategorisinde, Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" adlı fotoğrafını seçti. Güleç, adayların sempatik gözüktüklerini ifade ederek, onlar için "geleceğin pehlivanları olmaları" dileğinde bulundu.