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Kıbrıslı Türk İş İnsanı Asil Nadir Sonsuzluğa Uğurlandı

Kıbrıslı Türk İş İnsanı Asil Nadir Sonsuzluğa Uğurlandı
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Hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve birçok siyasi figür katıldı.

Hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir (83) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da toprağa verildi.

Asil Nadir için ilk tören Nadir Şirketler Grubu binası önünde yapıldı. Nadir'in cenazesi daha sonra Suat Günsel Camii'ne getirilerek öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı'ndaki aile mezarlığına defnedildi.

Nadir'in cenaze törenine ailesi, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, KKTC'nin ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bakanlar, milletvekilleri, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ile vatandaşlar katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, cenazeden sonra yaptığı açıklamada, Asil Nadir'in Kıbrıs Türkleri için önemli bir değer olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Asil Nadir bu topraklarda doğdu, büyüdü. 80'li yıllarda ambargolara meydan okuyarak adeta Kıbrıs Türkü'nün medarıiftiharı oldu. İsmimizi bütün dünyaya duyurdu. Mücadelesini sonuna kadar sürdürdü."

Tatar, Nadir'in yatırımlarıyla KKTC'ye büyük hizmetler verdiğini vurgulayarak "Asil Nadir'e bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." diye konuştu.

Kıbrıslı iş insanı Asil Nadir, 4 Şubat'tan bu yana Lefkoşa'da tedavi gördüğü hastanede, 9 Şubat Pazar günü çoklu organ yetmezliği sonucunda vefat etmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
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