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(ANKARA) - KESK, TMMOB, DİSK ve TTB, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Özel, ziyarette 12 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek "Gelirde, Vergide Adalet! Halktan Emekten Yana Bütçe! Demokratik Türkiye!" mitingine destek vereceklerini aktardı.

KESK, TMMOB, DİSK ve TTB, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Ziyarete ilişkin KESK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, TTB II. Başkanı Dr. Ayşe Gültekingil ve TTB Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç, YENİ Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i makamında ziyaret etti.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ve YENİ Parti Ankara Milletvekili TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Gamze Şengel Taşçıer'inde bulunduğu görüşmede 12 Aralık tarihinde Ankara Tandoğan'da 'Gelirde, Vergide Adalet! Halktan Emekten Yana Bütçe! Demokratik Türkiye!' şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge katılım sağlayacaklarını belirten Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, mitingin örgütlenmesine de katkı sunacaklarını ifade etti."

Kaynak: ANKA