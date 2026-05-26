Edirne'den kısa kısa

Keşan'da Kaymakam ve Belediye Başkanı vatandaşlarla bayramlaştı. ETSO Başkanı Irmak mesaj yayımladı. Uzunköprü'de mezarlıklara ücretsiz servis hizmeti sunulacak.

Keşan ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, öğretmenevinde düzenlenen törende vatandaşlarla ve kurum temsilcileriyle bir araya geldi.

Mercan ve Özcan, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

ETSO Başkanı Irmak'tan bayram mesajı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Irmak, mesajında, milli ve manevi değerlerin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzur ve sevincinin yaşandığını belirtti.

Kurban Bayramı'nın özünde yer alan paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik anlayışının toplumda karşılıklı güveni, birlik ruhunu ve sosyal dayanışmayı daha da artıracağını ifade eden Irmak, şunları kaydetti:

"ETSO olarak şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunarken, birlik ve beraberlik kültürünün yaşatılmasını da son derece kıymetli buluyoruz. Bu vesileyle başta üyelerimiz olmak üzere tüm Edirnelilerin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram diliyoruz."

Uzunköprü'de mezarlıklara servis hizmeti

Uzunköprü ilçesinde Kurban Bayramı'nda mezarlıklarda yakınlarını anmak isteyen vatandaşlara servis hizmeti sunulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bayramın ilk gününde, sevdiklerini dualarla anmak isteyenler için ücretsiz ulaşım sağlanacaktır.

PTT Önü Emniyet Karşısı Şehir Mezarlığı Hasanpınar Yolu Şehir Mezarlığı, Bey Mahalle Meydanı Emniyet Karşısı Şehir Mezarlığı Hasanpınar Yolu Şehir Mezarlığı ve Boşnak Camii Kavak Mahalle Mezarlığı'na saat 10.00 ve 14.00'te sefer düzenlenecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
