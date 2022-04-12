Keşan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı - Haberler

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Keşan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı

AA - İlker Gürel - Güncel
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Keşan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı

Keşan ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 13 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Keşan ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 13 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak'ta şüphe üzerine C.K'yı durdurdu.

UYAP sorgulamasında uyuşturucu, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kesinleşmiş 13 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü emniyete götürüldü.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / İlker Gürel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Keşan, Güncel, Haberler

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