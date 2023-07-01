Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı. Helvacıoğlu, bayramların birlikteyken güzel olduğunu belirtti ve vatandaşların bayramını kutladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu vatandaşlarla bayramlaştı.

Helvacıoğlu, mahallelerde ziyaretlerde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Helvacıoğlu, bayramların birlikteyken güzel olduğunu söyledi.

Vatandaşların bayramını kutlayan Helvacıoğlu, "Bayramın en güzel yanlarından birinin sevdiklerimizle bir araya gelerek birlikte olabilmektir. Bayramın getirdiği sevinç ve mutluluk, birlikte geçirilen zamanlarda daha da artar. İçten gelen bir sevgiyle kucaklaşmak her şeye değer." diye konuştu.

Havsa halk oyunları ekibi Moldova'da

Havsa Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Moldova Uluslararası Folklor Festivali'ne katıldı.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, halk oyunları ekibini davet üzerine Moldova'ya yolcu ettiklerini belirtti.

Gençlerin Havsa'yı yurt dışında da en iyi şekilde temsil ettiğini aktaran Balkan, "Ulusal ve uluslararası düzeyde Havsa'mızı en iyi şekilde temsil etmeye devam eden gençlerimiz ile gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.