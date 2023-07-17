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Kerç Köprüsü'nde Acil Durum: Yaralılar Var

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Rusya'nın Kırım Valisi Sergey Aksyanov, Kerç Köprüsü'nde yaşanan 'acil durum' nedeniyle trafiğin durdurulduğunu duyurdu. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov ise genç bir kadının yaralandığını, anne ve babasının ise hayatını kaybettiğini bildirdi. Köprüdeki 'acil durumun' neden yaşandığına dair ise henüz net bir açıklama yapılmadı.

Rusya'nın Kırım Valisi Sergey Aksyanov, Kerç Köprüsü'nde yaşanan 'acil durum' nedeniyle trafiğin durdurulduğunu duyurdu. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov ise genç bir kadının yaralandığını, anne ve babasının ise hayatını kaybettiğini bildirdi. Köprüdeki 'acil durumun' neden yaşandığına dair ise henüz net bir açıklama yapılmadı.< Rusya'nın Kırım Valisi Aksyanov, "Kerç Köprüsü'nde trafik durduruldu. Krasnodar Bölgesi tarafındaki 145'inci ayağın yakınında acil bir durum meydana geldi. Kolluk kuvvetleri ve tüm sorumlu servisler çalışmalarını sürdürüyor. Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanı Vitaly Savelyev ile görüştüm ve durumu eski haline getirmek için tedbirler alınıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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