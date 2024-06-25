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Kenya'da vergi zammı protestolarında en az 10 kişi hayatını kaybetti

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Kenya'da vergi zammını öngören 2024 Finans Tasarısı'na karşı çıkan göstericilere polis müdahalesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti. Protestocular meclis binasına saldırırken güvenlik güçleri müdahale etti ve göstericiler meclis bölgesinden çıkarıldı.

Kenya'da vergi zammını öngören "2024 Finans Tasarısı" adlı düzenlemeye karşı çıkan göstericilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'da vergi zammı protestolarında en az 10 kişi hayatını kaybetti

PROTESTOLARDA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vergi zammını öngören 2024 Finans Tasarısını protesto eden göstericilerin başkent Nairobi'de düzenledikleri gösterilere polis müdahale etti. Meclis binasına giren protestoculara polisin ateş açması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti. Adının açıklanmasını istemeyen bir Kızılhaç gönüllüsü yaptığı açıklamada, "Onlarca kişi yaralandı. Kayıp sayısının artması muhtemel." dedi.

Kenya'da vergi zammı protestolarında en az 10 kişi hayatını kaybetti

Vergi zammı karşıtı yüzlerce protestocu meclis binasına saldırırken milletvekilleri yeraltı tünellerine sığındı. Ellerinde bayrak ve afişlerle yürüyen göstericiler ana caddeleri trafiğe kapatıp meclis bahçesine girerek bazı araçları ateşe verdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile göstericiler meclis bölgesinden çıkarıldı ve meclis binasının çevresi kontrol altına alındı.

Kenya'da vergi zammı protestolarında en az 10 kişi hayatını kaybetti

KENYA'DAKİ GÖSTERİLER

Kenya'da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler, 18 Haziran'dan bu yana ülkenin farklı şehirlerinde 2024 Finans Tasarısını protesto ediyor. Vergi artışlarına tepki göstermek ve ekonomi politikalarına yönelik endişeleri dile getirmek için düzenlenen protestolara daha önce güvenlik güçleri müdahale etmiş ve birçok kişi gözaltına alınmıştı. Kenya Devlet Başkanı William Ruto ise göstericilere diyalog çağrısı yapmıştı.

Kenya'da vergi zammı protestolarında en az 10 kişi hayatını kaybetti

Kenya'da vergi zammı protestolarında en az 10 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Erdal_19:

bunlar bile insan olduğunun farkında biz hala meeee

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