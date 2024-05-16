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Kenya'da Toprak Kayması: 5 Kişi Kayboldu

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Kenya'da meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu yaşanan toprak kaymasında 5 kişinin kaybolduğu bildirildi. Kaybolanlara yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kenya'da meydana gelen toprak kaymasında 5 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Kenya Kızılhaçtan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki şiddetli yağışların heyelana yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin Kiambu bölgesinde yoğun yağışlara bağlı meydana gelen toprak kayması sonrasında 5 kişiden haber alınamadığı belirtildi.

Kaybolanlara yönelik arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, olayın ardından bölgede güvenliğin sağlandığı kaydedildi.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya dahil Tanzanya, Somali, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler, son zamanlarda şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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