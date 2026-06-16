İstanbul'da "Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm: İstanbul Anadolu Yakası Zirvesi" düzenlendi

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı tarafından düzenlenen "Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm: İstanbul Anadolu Yakası Zirvesi", yerel yönetim temsilcileri, müteahhitler, akademisyenler, sigortacılar ve şehir plancılarını bir araya getirdi.

Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen zirve, Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Haldun Ersen'in selamlama konuşmasıyla başladı.

Zirvenin açılışında konuşan İstanbul İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kemal Sevgili, kentsel dönüşüm sürecinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kentsel dönüşümde en önemli sorunlardan birinin yönetmeliklerin inşaat yapım sürecine uygun olmaması olduğunu dile getiren Sevgili, "Biz işleri, olayları felaket başımıza geldikten sonra veya işin içinde öğreniyoruz. Aslında ondan önce iyi bir yönetmelik ve bir tasarım yapılsa bütün planlamayı ona göre dizayn etsek, şu anda elimizdeki şehirler bundan daha iyi bir hal alacak ve daha gelişkin olacak." diye konuştu.

Sevgili, kentsel dönüşüm süreçlerinin uzun sürmesinin kira fiyatlarına da etkisi olduğunu, bu süreyi kısaltmak için belediyelere önerilerde bulunduklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arsa sahipleri evlerinden çıkmadan önce belediyelere ön bir ruhsat talebiyle gideceğiz. Kişiler böyle olunca binadan hiç çıkmadan önlerinde kendilerine dair projeleri ve ön ruhsat alınmış bir evrak alarak işe başlayacaklar. Her sektörde olduğu gibi müteahhitlik sektöründe de manipülasyon çok uygulanan bir yöntemdir. Arsa sahiplerini ikna etmek için birbirlerinden daha büyük metrekareyi vaat eden müteahhitler yarışıyorlar. Hangisinin doğru olduğunu ancak ruhsat alındığında anlıyoruz. Bu yaklaşık bir senelik süre kazanımı sağlayacak, kira fiyatlarını da etkileyecektir."

Kentsel dönüşümde binaları tek tek yıkmak yerine büyük parseller oluşturularak daha nitelikli yapılar yapılabileceğini aktaran Sevgili, belediyelerin ranta yol açmadan, teşvik amacıyla yüzde 5 imar artışı sağlamalarını talep etti.

Sevgili, "Yarısı Bizden" kampanyasının bazı art niyetli insanlar tarafından manipüle edildiğini öne sürerek, "İşin kolaylaştırılması için verilen bu paranın arsa sahipleri tarafında talep edildiğini duyuyoruz. Devlet bu parayı, yapılamaz yerleri yapılır kılmak için veriyor. Yarısı Bizden kampanyası arsa sahipleri adına müteahhite veriliyor ki oradaki metrekarelerin minimum azalması, iki tarafa daha dengeli bir iş üretmesi için. Bu bazen kötü kullanılabiliyor." ifadelerini kullandı.

"6 Şubat depremlerindeki hasarın sadece 6 milyar dolarlık kısmını sigortalı hasar olarak karşılayabildik"

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar da sigorta sektörünün kentsel dönüşüm süreçlerindeki önemine dikkati çekti.

Sigortanın yalnızca hasar sonrası bir güvence mekanizması olarak görülmemesi gerektiğini belirten Yaşar, risklerin önceden belirlenmesi ve yönetilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Yaşar, kentsel dönüşüm çalışmalarında sigorta sektörünün aktif rol alabileceğini, güvenli yapılaşma ve sürdürülebilir şehirlerin oluşturulmasında sigortanın katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye'nin, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 106 milyar dolarlık hasarla karşı karşıya kaldığını anlatan Yaşar, şöyle devam etti:

"Bunun sadece 6 milyar dolarlık kısmını sigortalı hasar olarak karşılayabildik. Çünkü sigortalık oranımız o kadardı. Oysa ki Türkiye'de sigorta şirketlerimizin kapasitesi, tecrübesi bundan çok daha fazlasını karşılayabilecek durumdaydı. Aynı yıl dünyada meydana gelen doğal afetlerin yüzde 40'ı sigortalı hasar olarak karşılandı. Biz 6 milyar doları sadece sigortayla karşılayabilmişken o günden bugüne her yıl milli bütçemizden, gayrisafi milli hasılamızdan kaynaklar ayrıldı ve biz prim olarak ödemediğimiz bu hasarları aslında başka türlü kalemlerle öder duruma geldik. Çok şükür ülkemiz büyük ve sosyal bir devlet. Hızla yaraları sardı. Bölgede 450 binden fazla konut inşa edildi. Milyarlarca lira bizim kalkınmamız için harcanacakken bu hasarların giderilmesi için harcandı."

Yaşar, dönüşüm süreçlerinde finansman, güvence ve risk yönetimi başlıklarının birlikte ele alınmasının önemli olduğuna işaret ederek, sigorta sektörünün bu alanlarda sunduğu çözümlerle sürece katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Zirve, düzenlenecek oturumlarla gün boyu devam edecek.