Kentsel Dönüşüm Türkiye İçin Bir Tercih Değil Zorunluluktur

'KENTSEL DÖNÜŞÜM TÜRKİYE İÇİN BİR TERCİH DEĞİL ZORUNLULUKTUR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şahinbey ilçesinde gerçekleştirilen 3 bin 414 konutun temel atma törenine katıldı. 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen konut ve kentsel dönüşüm konusuna dikkat çeken Yılmaz, " Türkiye'mizi çok daha güvenli bir geleceğe hazırlıyoruz. Kentsel dönüşüm Türkiye için bir tercih değil zorunluluktur. Yaşam kurtaran bir zorunluluktur. Kentsel dönüşüme rantsal dönüşüm deyip engelleyenler ne tür sonuçlara yol açtıklarını en yakın zamanda depremlerde gördük" dedi.

'AMACIMIZ VATANDAŞIMIZI KONUT SAHİBİ YAPMAK'

Yılmaz, AK Parti olarak amaçlarının vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu ve kirada oturan kişi sayısını azaltmak olduğunu söyledi. Türkiye genelinde oturan hanelerdeki kişi sayısının azaldığını ve nüfusun yüzde 27'sinin kirada oturduğunu söyleyen Yılmaz, "Enflasyonda en büyük problem ev fiyatları, kiralar. Konut arzının artması demek kiraların, ev fiyatlarının düşmesi demek. Enflasyonla mücadelemizde bize güç veren politika aynı zamanda sosyal adalet açısından çok önemli. TUİK rakamlarına göre toplumumuzun yüzde 27'si kirada. Amacımız ev sahibi olanların sayısını artırmak, kiracı sayısını azaltmak. Sosyal konut projemiz çok önemli. Bu projelerle birlikte şehirlerimiz dönüşüyor. Enerjiyi daha verimli kullanan daha düşük maliyetli erişilebilir konutlar oluşturuluyor. Bu yönüyle de çok önemli bir proje. Öteden beri Cumhurbaşkanımız hep söyler, biz israf ekonomisini değil üretim ekonomisini bereketli bir ekonomiyi savunuyoruz. Bugün Türkiye genelinde nüfusumuzun da geldiği yere baktığımızda ortalama hane sayımız 3'e düştü. Bir hanede ortalama 3 kişi yaşamaya başladı. İki artı bir konsepti çok doğru bir konsept. 455 bin deprem konutu altyapısı ile hastanesi, okulu, yolu, içme suyu gibi birçok kapsamı ile tamamlandı" diye konuştu.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM BİR TERCİH DEĞİL YAŞAM KURTARAN BİR ZORUNLULUKTUR'

Yılmaz, kentsel dönüşümün bir tercih değil yaşam kurtaran bir zorunluluk olduğunu ve bu bilinçle kentsel dönüşüme önem verirken bir yandan da depreme dayanıklı konutlar inşa edildiğini söyledi. Kentsel dönüşüm rantsal dönüşüm diyerek süreci engellemeyen çalışanların sonuçları yaşanan depremde gördüğünü dile getiren Yılmaz, "Türkiye'mizi çok daha güvenli bir geleceğe hazırlıyoruz. Çok daha dirençli şehirler inşa ediyoruz. Sadece geçmişin yaralarını sarmak diye bakmayalım bu sürece. Gaziantep'te de bu zamana kadar 25 bin 237 konut, 4 bin 463 köy evi ve bin 353 işyerinin teslimini tamamladık. Çok iş yapmaktan az konuşuyoruz. Bazıları da çok konuşmaktan az iş yapıyorlar. Biz çok iş yapmaya devam edelim ama arada bir de konuşalım. Hiç konuşmayınca da olmuyor bu zaman da boşluğu popülist siyasetçiler dolduruyor. Algı oluşturanlar da oluyor. İlçe belediyesi Şahinbey'den bahsediyoruz. Yollar açıyor, tüneller yapıyor, parklar açıyor, okullar yapıyor. Köprülü kavşaklar, kütüphaneler, konutlar inşa ediyor. 10 bin konut yapmış belediyemiz şimdi bir 10 bin daha yaparım diyor Şahinbey Belediyemiz. Bir ilçe belediyesi bunu yapabiliyorsa neden bir İstanbul, Ankara, İzmir de yapamasın. Örnek alsınlar. Kentsel dönüşüm Türkiye için bir tercih değil zorunluluktur. Yaşam kurtaran bir zorunluluktur. Kentsel dönüşüme rantsal dönüşüm deyip engelleyenler ne tür sonuçlara yol açtıklarını en yakın zamanda depremlerde gördük. Bu dönüşümü daha da hızlandırarak devam ettireceğiz. Kentsel dönüşümü ayrı bir başkanlık olarak organize ettik. Yeni bir başkanlık kurduk. Türkiye genelinde 500 bin konut projemiz var. Oradan da Gaziantep'e 14 bine yakın sosyal konutu merkezi idare olarak da biz yapacağız" dedi.

Şahinbey Belediyesi tarafından temeli atılan konutların hak sahipleri için hayırlı olmasını dileyen Yımaz, "Önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Özellikle böyle dönemler. Afet dönemlerinde jeopolitik gerilimlerin arttığı dünya siyasetinin karıştığı dünya ekonomisinin zorlu dönemlerinde liderlik, dirayet, tecrübe bir kat daha önemli. Türkiye olarak bu şansımız var. Cumhurbaşkanımız çok dirayetli biri. Temelini atacağımız hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun diyoruz" diye konuştu.

Haber: Nuray UZATMAZ- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA