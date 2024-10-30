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Kentsel dönüşüm İçin 70 İlde 60 bin hektar rezerv alan belirlendi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere 70 ilde toplam 60 bin hektar büyüklüğünde rezerv yapı alanı belirledi. Deprem sonrası riskli yapılar için destek programları hız kazandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere 70 ilde 60 bin hektar büyüklüğünde rezerv yapı alanı belirlendi.
"2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndaki bilgilere göre, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentsel dönüşümü teşvik edici programların uygulanmasına ve toplumsal farkındalığın artırılmasına hız verildi.
Buna göre, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 59 ilde 282 riskli alan, 38 ilde 184 kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ve 11 ilde 21 yenileme alanı ilan edildi. Ayrıca yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere 70 ilde 60 bin hektar büyüklüğünde rezerv yapı alanı belirlendi.
Bakanlıkça riskli yapıları tespit etmek için lisanslandırılan üniversite, kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu, tüzel kişi, yapı denetim kuruluşları ve yapı laboratuvarlarının da bulunduğu 1571 kurum ve kuruluş görevini yürütüyor.
Bu kurum ve kuruluşlarca 1 milyon 50 bin 287 bağımsız birimin riskli yapı olduğu tespit edildi ve dönüşüm alanlarıyla kentsel dönüşüm kapsamına alınan toplam bağımsız birim sayısı 2 milyon 223 bin 42 oldu.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINA 1,8 MİLYAR LİRA DESTEK

İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşümü teşvik edici programların uygulanmasına hız verildi. Bu kapsamda, 22 Şubat 2024 tarihli ve 8189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları çerçevesinde, parseldeki gerçek veya tüzel kişilere hibe, kredi ve tahliye desteğini kapsayan yapım için yardım verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

HAK SAHİPLERİNE 1,5 MİLYON LİRA

Karar doğrultusunda hak sahiplerine 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası tahliye desteği olmak üzere toplam 1,5 milyon lira destek veriliyor. Buna göre, Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında toplam 1515 bağımsız birim için 1,8 milyar lira destek sağlandı. Afet tehlikesi ve riski altındaki alanlarla bu alanların dışındaki riskli yapıların sağlıklı ve güvenli yaşamayı esas alacak şekilde dönüştürülmesine yönelik uygulamaları etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak temel amaç olarak belirlendi. Bu kapsamda, kentsel dönüşümün başta şehir dokusuna, estetiğine ve kimliğine uygun şekilde yerinde dönüşüm anlayışıyla bütüncül bir bakış açısıyla yürütülmesi sağlanacak.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI SÜRECEK

Kentsel dönüşüm strateji belgelerinin hazırlanması zorunlu hale getirilecek. Ulusal ölçekte kentsel dönüşüm uygulamalarına ilişkin proje verilerinin izlenebilmesini sağlayacak bilgi sistemi altyapısı geliştirilecek. Olası Marmara depremine karşı riskli yapı stokunun yenilenmesi için gerekli çalışmalar hızlı ve etkin bir şekilde yürütülecek. Ayrıca İstanbul'da yürütülen Yarısı Bizden Kampanyası'na devam edilecek.

Kentsel dönüşüm İçin 70 İlde 60 bin hektar rezerv alan belirlendi
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

İklim Değişikliği Ekonomi Sağlık Finans Güncel Deprem Çevre Emlak

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Yorumlar (3)

Tutankamon Hoca:

bu yarısı bizden hikayesi mutehitlerin işine yarar devlet bilmiyormu bir konutun kaca maal edildiğini hem kendine konut yapıp hep devletten hemde arsa sahibinden para al oh ne ala :)

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Deniz Tutar:

sadece İstanbul değil, bir an önce 'yarısı bizden kampanyası' tüm marmara için geçerli olacak şekilde düzenlenmeli. Maraş depreminde 11 ilin ne hale geldiği ortada. beklenen Marmara Denizi içinde olacak deprem sadece İstanbul'u değil tüm marmarayı etkileyeceğini ilgili uzmanlar defalarca söylüyor. bir an önce yetkilileri tüm marmarayı kapsayacak şekilde 'yarısı bizden kampanyası' nı düzenlemeye davet ediyorum. lütfen daha fazla vakit kaybetmeyelim...

12
0
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Hakan:

Rezerv alan ayrıntıları nasıl olacak? Hiç bilgi yok.

2
0
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