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Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi

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Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde kene ısırması sonucu hastanede tedavi gören İrşat Yüksel hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Oltu ilçesine bağlı Nüğürcük mahallesinde ikamet eden İrşat Yüksel Kırım Kongo kanamalı ateşi kene zehirlenmesine yakalanıp ilk müdahalesi Oltu Devlet Hastanesinde yaptırıp sevkli bir şekilde Erzurum şehir hastanesinde 2 gün yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. 2 çocuk babası İrşat Yüksel'in cenazesi Nüğürcük mahallesinde köy sakinlerince tedbirli olarak toprağa verildi. Mahalle muhtarı Abubekir Gültekin, cenaze toprağa verilirken herhangi bir görevlinin mahalleye gelmemesinden dolayı köy sakinleri tarafından izolasyonlu bir şekilde bir şekilde defnedildiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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