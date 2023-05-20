Kemerli gençler 19 Mayıs'ta uçuruma Türk bayrağı astı

Kemerli gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kemer Çalış Tepesi'nde 100 metrelik uçuruma Türk bayrağı astı. KEMKUT Başkanı Emre Uğur, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere hediye ettiği bu bayramı çok önemsediklerini belirtti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kemer Çalış Tepesi'nde 100 metrelik uçuruma Türk bayrağı astı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde Kemerli gençler tarafından kurulan KEMKUT, üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilçe merkezinde bulunan Çalış Tepesi'ne çıkarak 100 metrelik uçuruma indi.

Güvenlik önlemlerini alarak halatlar yardımıyla uçurumdan aşağıya inen KEMKUT üyeleri, Kemer'in farklı noktalarından görülebilecek şekilde Türk bayrağı astı.

Etkinlik sonrası açıklama yapan KEMKUT Başkanı Emre Uğur, "KEMKUT olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türk bayrağımızı uçuruma astık. Gururluyuz çünkü atalarımızın kanıyla sulanmış al yıldızlı bayrağımızı her zaman olduğu gibi zirveye çıkardık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz gençlere hediye ettiği bu bayramı çok önemsiyoruz. Ruhu şad olsun. KEMKUT'un kurulmasında bize yardımcı olan ve her zaman destek olan Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu'na çok teşekkür ediyorum. Tüm genç arkadaşlarımın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi. - ANTALYA