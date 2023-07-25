Kemer'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kemer ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi verdi. Yangının kontrol altına alınması için yoğun bir şekilde müdahale edildiğini belirten Bakan Ersoy, hedeflerinin gün içerisinde yangını söndürmek olduğunu söyledi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını belirten Bakan Ersoy, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma yapılacağını da dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kemer ilçesinde İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam ile birlikte yangının son durumu hakkında bilgi verdi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda oluşturulan Yangın Komuta Merkezi'nde incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, Dün gece 21.08 sıralarında Antalya Kemer Değirmendere Mahallesi'nde orman yangını başladı, mezarlık civarında. Gece tabi havanın kararmış olması nedeniyle hava müdahalesi yapılamadı. Yangın gece boyunca yaklaşık 100 hektara yayıldı. Sabaha kadar 20 hektar daha eklendi ve 120 hektarda etkili oluyor. Günün ağarmasıyla birlikte Orman Genel Müdürlüğümüz, valiliğimiz ve itfaiye ekipleriyle birlikte havadan da müdahale başladı. Gece boyunca karadan yangın bölgesi kuşatıldı. Burası milli park sınırları içinde olduğundan erişim zorluğu var, yani kısıtlı yol imkanı var orman içerisinde. Gece boyunca müdahale edilecek orman yolları ekipler tarafından açıldı ve havanın ağarmasıyla birlikte hava araçlarıyla da müdahale başladı dedi.

'HEDEFİMİZ GÜN İÇERİSİNDE KONTROL ALTINA ALMAK'

Şu anda 1050 personel, 200'den fazla araç, 10 uçak ve 22 helikopter olmak üzere yoğun şekilde araziye müdahale edildiğini belirten Bakan Ersoy, Rüzgarın da şu an yoğun esmediğini düşünecek olursak inşallah hedefimiz gün içerisinde yangını kontrol altına almak. Dün gece Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gece biz de bölgeye intikal ettik. Çalışmalara Sayın Valimiz ve bakan yardımcılarımızla birlikte nezaret ediyoruz. Fazlasıyla ekipman var. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının, yaralının olmaması. İnşallah en az hasar, zayiatla bu yangını gün içerisinde kontrol altına alıp söndürmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar bir yerleşim bölgesine sıçramış değil. İnşallah birkaç saat içinde de kontrol altına alabilirsek, soğutma çalışmalarına başlayacağız dedi.

'NEM YOK, HAVA SICAK, BÖLGEDE YANGINLAR KAÇINILMAZ OLUYOR'

Tahliyelerle ilgili bilgi veren Bakan Ersoy, Hastanede bir sıkıntı yok ama önlem amaçlı 14 yatar hasta boşaltıldı. Klinik ve poliklinikler hizmet vermeye devam ediyor. Ama ne olur ne olmaz, belki rüzgar ters eser veya tehlikeli durum oluşmasın diye önem amaçlı boşaltıldı. Ama hizmet vermeye şu an devam ediyor. İnşallah yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarına başlandığında tekrar yatan hasta da alınacak hastanemize diye konuştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma yapılacağını da dile getiren Ersoy, şöyle devam etti

Ama normal, şu an nem yok bölgede hava çok sıcak. İkisi bir olduğu zaman maalesef bu bölgede orman yangınları kaçınılmaz oluyor. Ama hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Bu sene Orman Genel Müdürlüğümüz araç ve ekipman konusunda çok iyi hazırlıklı ve hızlı şekilde yangınlara ilgili valiliklerle anında müdahale ediyorlar. Şu anda Akdeniz çanağında bu süreci en başarılı yöneten ülkenin Türkiye olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu sene çok hazırlıklıyız, inşallah en az kayıpla bu yangın dönemini atlarız diye düşünüyorum.