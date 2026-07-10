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Erzincan'da sporcuların wingsuit e base jump atlayışı nefes kesti

Erzincan'da sporcuların wingsuit e base jump atlayışı nefes kesti
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 47. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nde sporcular, 600 metre yükseklikten wingsuit ve base jump atlayışları yaparak izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı.

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin ikinci gününde sporcuların wingsuit (yarasa kanat) ve base jump atlayışları, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Kemaliye'nin Gabani bölgesinde düzenlenen etkinlikte, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sporcular, 600 metre yükseklikte kurulan 6 metre uzunluğundaki özel platformdan atlayış yaptı. Sporcular, çıkış noktasına ulaşabilmek için 'demir yol' olarak adlandırılan ve 517 demir basamaktan oluşan 'Via Ferrata' parkurunu tırmandı. Kemaliye'nin sarp kayalıklarında bulunan ve 600 metreyi aşan özel atlayış noktasında yapılan wingsuit ve base jump gösterileri, Karanlık Kanyon ile Karasu Nehri üzerinde gerçekleştirildi. Saatte 220 kilometreye varan hıza ulaşan sporcuların gösterisini izleyenler adeta nefeslerini tuttu. Dik kayalıklar ve derin kanyonun oluşturduğu doğal parkurda gerçekleştirilen gösteriler, şenliğe katılan ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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