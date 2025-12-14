Karabük Keltepe Kayak Merkezi karla kaplandı
Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışıyla beyaza bürünerek kayak tutkunlarını bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 5 yıl önce hizmete açılan merkezde kar yağışı etkili oldu.
Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi kar yağışıyla beyaza büründü.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca 5 yıl önce hizmete açılan 2 bin rakımlı kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu.
Kayak merkezi, etkisini gösteren yağışın ardından karla kaplandı.
Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde de kar yağışı sürüyor.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel