Karabük Keltepe Kayak Merkezi karla kaplandı

Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi kar yağışıyla beyaza büründü.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 5 yıl önce hizmete açılan 2 bin rakımlı kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu.

Kayak merkezi, etkisini gösteren yağışın ardından karla kaplandı.

Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde de kar yağışı sürüyor.