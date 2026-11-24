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Irak'ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) petrol sahaları ile sınır kapılarının kontrolünün merkezi hükümete devredilmesine yönelik planlara tepki göstererek, IKBY'nin hak ve kazanımlarının kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu bildirdi.

KDP ve KYB'den yapılan ortak açıklamada, Irak Başbakanının Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan'ın açıklamaları ile Bağdat yönetiminin son dönemdeki girişimlerinin IKBY halkında şaşkınlık ve tepkiye yol açtığı belirtildi.

IKBY halkının uzun yıllar süren mücadeleler ve verdiği kayıplar sonucunda elde ettiği hak ve kazanımların ihlalinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Bağdat ile Erbil arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde Irak Anayasası'nın esas alınması gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"IKBY ile federal hükümet arasında bir sorun varsa, bu sorunun çözümünde belirleyici olan anayasa olmalıdır. IKBY haklarına ve kazanımlarına yönelik herhangi bir ihlal kırmızı çizgimizdir."

Açıklamada, anayasa dışında IKBY'ye karşı alınacak her türlü karar ve tedbirin anayasaya aykırı olacağı savunularak, tek taraflı adımların Irak'ın güvenlik ve istikrarına hizmet etmeyeceği uyarısında bulunuldu.

"Anayasaya aykırı dayatmalara boyun eğmeyeceğiz"

KDP Başkanı Mesud Barzani, IKBY'nin anayasaya aykırı kararlara ve herhangi bir kişi ya da kurumun iradesini dayatmasına boyun eğmeyeceğini belirtti.

Barzani, yayımladığı yazılı açıklamada, son dönemde Irak federal hükümetinin karar alma mekanizmalarında IKBY'ye yönelik olağan dışı bir hareketlilik ve tepki gözlemlediklerini ifade etti.

Bu yaklaşımın federalizm ve Irak Anayasası'nın temel ilkelerini ihlal etmeye, Kürt halkının haklarını görmezden gelmeye yönelik girişimlerle kendini gösterdiğini savunan Barzani, tek taraflı kararların mevcut sorunların çözümüne katkı sağlamayacağını vurguladı.

Irak Anayasası'nın tüm Iraklıların haklarını güvence altına almak ve geçmişte yaşanan mağduriyetleri gidermek amacıyla hazırlandığını hatırlatan Barzani, buna rağmen anayasanın uygulanmadığını ve Kürt halkının hakları ile kazanımlarının zamanla hedef alındığını ileri sürdü.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de Irak hükümetinin bölgedeki sınır kapıları ve petrol sahalarının kontrolünü merkezi yönetime devretmeye yönelik girişimlerini "şaşırtıcı" ve "hiçbir şekilde kabul edilemez" olarak nitelemişti.

Ne olmuştu?

Irak Başbakanının Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, IKBY yönetimine ham petrol ve petrol ürünlerinin ihracatına ilişkin izinlerin yalnızca Irak Petrol Bakanlığı aracılığıyla verilmesi yönünde talimat iletilmesinin planlandığını açıklamıştı.

Numan, IKBY sınırları içindeki tüm sınır kapılarının Federal Sınır Kapıları Kurumuna devredilmesinin öngörüldüğünü belirtmişti.

Ayrıca Diyala, Kerkük, Salahaddin ve Musul vilayetlerinin idari sınırları içinde bulunan ancak güvenlik açısından IKBY'nin kontrolünde olan petrol sahalarının yönetiminin de Irak Petrol Bakanlığına bırakılmasının planlandığını aktarmıştı.??????

Kaynak: AA