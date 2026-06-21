Haberler

KDK'den wushu müsabakaları için "koruyucu gözlük" tavsiyesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamu Denetçiliği Kurumu, koruyucu sporcu gözlüğü taktığı için ringe çıkarılmayan çocuk sporcunun başvurusunu haklı bularak, federasyona temaslı spor branşlarında gözlük kullanımına ilişkin açık ve bilimsel kriterler belirlemesi tavsiyesinde bulundu.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), koruyucu sporcu gözlüğü taktığı için ringe çıkmasına izin verilmeyen sporcunun başvurusunda, "temaslı spor branşlarında koruyucu sporcu gözlüklerine ilişkin açık kriterler belirlenmesi" tavsiyesinde bulundu.

Geçen yılki Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın minikler kategorisine başvuran bir çocuk, yakını görememesi nedeniyle sporcu gözlüğü takabileceğine dair doktor raporunu, müsabakadan bir gün önce Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu görevlilerine sundu.

Yaş ve sıkletine uygun müsabaka fikstürüne dahil edilen sporcunun, koruyucu gözlük taktığı için ringe çıkmasına izin verilmedi.

Federasyon görevlileriyle görüşen sporcunun babası, "sporcuların güvenliği için reglaman ve talimat hükümleri gereği gözlük kullanımının yasak olduğu" yanıtını aldı.

Bunun üzerine KDK'ye başvuran baba, reglaman hükümlerinde, özel üretim koruyucu ekipmanlarla ilgili bir düzenleme veya istisnanın bulunmadığını belirtti.

Yetkililer tarafından ileri sürülen "gözlüğün sporcuya veya rakibe zarar verebileceği" iddiasının soyut nitelikte olduğunu ifade eden başvurucu, bu iddianın herhangi bir bilimsel rapor, teknik test, kaza kaydı veya emsal olayla desteklenmediğini kaydetti.

İnceleme başlatan KDK, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan bilgi istedi. Federasyondan gelen yazıda, "wushu sanda branşının tam temaslı dövüş sporu olduğu, sporcu güvenliği kapsamında ilgili reglaman ve talimat hükümleri gereği gözlük kullanımına izin verilmediği" bildirildi.

Başvurucuyu haklı bulan KDK, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonuna "temaslı spor branşlarında koruyucu sporcu gözlüklerine ilişkin açık kriterler belirlenmesi ve değerlendirme süreçlerinin öngörülebilir hale getirilmesi" yönünde tavsiyede bulundu.

Ayrıca KDK, "sporcunun durumunun, sağlık raporu ile koruyucu ekipman özellikleri dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini" istedi.

"Açık, nesnel, bilimsel ve öngörülebilir kriterler oluştursun"

Kararda, federasyonun, "koruyucu özellik taşıyan özel sporcu gözlüklerinin teknik niteliği, güvenlik düzeyi veya somut risk durumuna ilişkin bir uzman değerlendirmesi, teknik kurul incelemesi, sağlık kurulu görüşü ya da bilimsel veri sunmadığı" belirtildi.

Reglaman hükmünde, diş teli kullanan sporcular için "diş doktorundan kaşeli ve imzalı onay belgesi alınması halinde yarışabileceğine" yönelik özel düzenleme bulunduğuna işaret edilen kararda, "Bazı sağlık veya koruyucu ekipman durumları bakımından istisna mekanizmasının kabul edildiği, buna karşın tıbbi zorunluluk kapsamında kullanılan koruyucu sporcu gözlüklerine ilişkin benzer bir değerlendirme usulü veya uzman hekim raporuna dayalı inceleme usulünün düzenlenmediği anlaşılmaktadır. Bu durumun uygulamada belirsizliğe yol açtığı ve somut uyuşmazlığın ortaya çıkmasında etkili olduğu değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"Temaslı spor branşlarında tıbbi zorunluluk kapsamında kullanılan koruyucu sporcu gözlüklerine ilişkin açık, nesnel, bilimsel ve öngörülebilir kriterlerin oluşturulması gerektiği" vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

"Günlük kullanım gözlüğü ile koruyucu spor ekipmanının birbirinden ayrıştırılmasına yönelik düzenleme yapılması, kullanılacak ekipmanların teknik özellikleri, koruma standartları, yaş grupları ve temas düzeyine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, gerekli hallerde spor hekimliği, göz hastalıkları uzmanı ve teknik kurul üyelerinden oluşan değerlendirme mekanizmalarının oluşturulması, ayrıca müsabaka öncesi ekipman ve evrak incelemelerinin nihai sonuç doğuracak şekilde tamamlanmasını sağlayacak idari prosedürlerin geliştirilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmaktadır."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlı yakalandı

İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlı paralarla yakalandı
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! 'Gel gömü var' diye çağırmış

94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı

Günlerdir beklenen fotoğraf geldi
Trump, Netanyahu'yu gözden çıkardı! Muhalefet liderleriyle görüşmelere başladı

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar! Trump görüşmelere başladı bile
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlçe seferber oldu! 15 yaşındaki Fatma İrem her yerde aranıyor

İlçe seferber oldu! 15 yaşındaki Fatma İrem her yerde aranıyor
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu tatilde! Bikinili pozlarına resmen yorum yağdı
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Boşanıp döndüğü evde babası tarafından hunharca katledildi
Trump'tan skandal Ukrayna çıkışı: Kadınları hariç hayranı değilim

Ukrayna için söyledikleri savaş çıkarır! Kadınları hariç...

Genç polis kalbine yenildi, hamile eşi gözyaşlarına boğuldu

Karnında bebeğiyle hayatının en büyük acısını yaşadı
İran'dan 6 hafta sonra bir ilk! Harg Adası'ndan ham petrol ihracatı başladı

İran'dan 6 hafta sonra bir ilk
Curaçao'dan tarihi puan! 15 kurtarış yaparak ülkesine bir ilki yaşattı

Sizler uyurken tam 15 kurtarış yaptı, ülkesine ilk kez puan kazandırdı