Haberler

KDK'dan Evlilik Kredisi Başvuruları İçin Önemli Tavsiye Kararı

KDK'dan Evlilik Kredisi Başvuruları İçin Önemli Tavsiye Kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamu Denetçiliği Kurumu, stajyer öğrencilerin sigorta primlerinin gelir olarak değerlendirilmeyeceği yönünde tavsiye kararı verdi. Bir damat adayının evlilik kredisi başvurusu, nişanlısının staj sigortası nedeniyle reddedilmişti. KDK, bu durumu haksız buldu ve başvurunun kabul edilmesini önerdi.

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), damat adayının nişanlısının staj sigortası gelir kabul edilerek, evlilik kredisi başvurusu ile ilgili verilen ret kararının iptal edilmesi için tavsiye kararı verdi. KDK ayrıca, öğrenci statüsündeki kişilerin sigorta primi kayıtlarının gelir olarak değerlendirilmemesi yönünde gerekli düzenlemenin yapılmasını da istedi.

KDK'ya başvuran damat adayı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında yaptığı evlilik kredisi başvurusunun gelir durumunun uygun olmaması gerekçesiyle reddedildiğini belirtti. Başvurucu, dilekçesinde, ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne verdiği dilekçe sonrasında kendisine 'Eş adayınızın da SGK kayıtlarında sigortası olduğundan gelir olarak değerlendirilmesi nedeniyle, çiftin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelir toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olduğu gerekçesiyle talebiniz reddedildi' denildiğini belirtti. Oysa hemşirelik bölümü öğrencisi olan eş adayının staj yaptığını ve yalnızca kısa vadeli sigorta priminin (iş kazası, meslek hastalığı) ödendiğini bildirdi. Eş adayının bu sigorta türünden dolayı hiçbir kurumdan herhangi bir ücret almadığını, dolayısıyla stajyerlikte yatırılan kısa vadeli sigorta priminin gelir olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, herhangi bir ücret almaması nedeni ile SGK kayıtlarında prim ödeme gün sayısının da 'sıfır' olarak göründüğü iddia etti. Başvurucu, eş adayının stajyerlik sigortasının değerlendirme dışı tutulmasını, sadece kendisinin gelirinin hesaplamaya dahil edilmesini ve tarafına evlenme kredisi verilmesini talep etti.

AİLE YILI VURGUSU

Başvuruyu inceleyen KDK, başvuranın eş adayının öğrenci statüsünde olduğunu ve yalnızca staj nedeniyle kısa vadeli sigorta priminin yatırıldığını, fiilen herhangi bir gelir elde etmediğini tespit etti. KDK, buna rağmen brüt kazanç kaydının gelir kabul edilerek başvurunun reddedilmesinin hakkaniyete ve projenin amacına uygun düşmediği değerlendirmesinde bulundu. KDK kararında, 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nin, Aile Yılı vesilesiyle genç çiftlerin ekonomik yükünü hafifletmek, onların sosyal hayata katılımını kolaylaştırmak üzere tasarlandığını, bu nedenle, stajyerlik kapsamında sadece kısa vadeli sigorta primi yatırılmasının gelir hesaplamalarına dahil edilmemesi gerektiğini vurguladı. Kararda, 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi dikkate alınarak desteklerin kesintisiz ve hakkaniyetli şekilde sağlanması hususunda da idareye tavsiyede bulundu.

KDK, başvuranın eş adayının stajyerlik kapsamında yalnızca kısa vadeli sigorta primi ödemesi bulunması nedeniyle fiilen bir gelir elde etmediği dikkate alınarak söz konusu brüt kazanç kaydının gelir olarak değerlendirilmesi sonucu verilen ret kararının iptal edilip, başvurunun kabul edilmesi ve öğrenci statüsündeki kişilerin kısa vadeli sigorta primi kayıtlarının fiili gelir olarak değerlendirilmemesi yönünde gerekli düzenlemelerin yapılması yönünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na tavsiye kararı gönderdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı

Polis memuru para için kayınvalidesini bağ evinde öldürdü
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Tedesco'nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı

Basın toplantısında sorulan soruya verdiği yanıta beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.