Erzurum'un dondurucu soğuğuna karşı Kazım Karabekir Stadı'ndaki yedek kulübelerine kurulan özel ısıtma sistemiyle futbolculara daha sıcak ve konforlu bir ortam sunuluyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin iç saha maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadı'nda yapılan yenileme çalışmaları kapsamında yalnızca futbol sahasının zemini değil, futbolcuların ve görevlilerin bulunduğu alanlar da yeniden düzenlendi.

Özellikle kış aylarında yedek kulübesinde görev yapan teknik ekip ve yedek oyuncuların soğuktan etkilenmemesi için mevcut ısıtma sistemi yenilendi. Daha önce kullanılan UFO tipi ısıtıcıların yerine, kulübenin alt ve üst bölümlerinden sıcak hava üfleyerek perde oluşturan özel bir klima sistemi kuruldu.

Yeni uygulamayla yedek kulübesinin içerisindeki soğuk havanın etkisinin azaltılması ve futbolcuların daha konforlu bir ortamda bulunması amaçlandı.

Zemin için üç farklı ısıtma sistemi oluşturuldu

Öte yandan stat zemininde de farklı bir ısıtma uygulamasına geçildi.

Güneş alan ve gölgede kalan bölgelerin sıcaklık ihtiyaçları dikkate alınarak üç farklı ısıtma sistemi oluşturuldu. Böylece çim zeminin hava şartlarından daha az etkilenmesi ve oyun kalitesinin korunması hedeflendi.

Kale arkaları, maraton tribünleri, basın mensuplarının çalışma alanları, kamera noktaları ve canlı yayın araçlarının bulunduğu bölümlerdeki ısıtma sistemleri de yenilendi.

Böylece statta futbolculardan teknik ekibe, taraftarlardan yayın ekibine kadar farklı alanlarda ısınma konforu artırıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine, Erzurumspor FK'nin Süper Lig'e yükselmesiyle statta birtakım düzenlemelere gittiklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun gereklilikleri kapsamında yapılan iyileştirmelerin yanında kentin soğuk iklimini de göz önünde bulundurduklarını belirten Çakmur, "Değerlendirmelerimiz neticesinde çim ısıtmaları, yedek kulübeleri, basın mensuplarının yerleri ve dışarıdaki canlı yayın araçlarının bulunduğu yerlere kadar hepsinin ısınmayla alakalı eksiklerini tespit ettik." dedi.

"Yedek kulübesindeki sistemi mühendisler tasarladı, Türkiye'deki ilk örnek"

Çakmur, geride kalan dönemlerde yedek kulübelerinde futbolcuların soğuk havadan etkilendiğini hatırlatarak, "Futbolcularımız için önceden uygulanan UFO ve daha küçük havalandırma sistemlerinin kışın çok verimli olmadığını tespit ettik. Battaniyeli görüntülerle Erzurum'daki futbolcu arkadaşlarımızın zorluk çekmesine binaen mühendislerimiz ve teknik ekiplerimizle ısınma perdesi oluşturacak şekilde yedek kulübelerini revize ettik. Kazım Karabekir Stadı bu manada belki Türkiye'deki ilk örnektir. Futbolcu arkadaşlarımız daha iyi performans göstersin diye yaptığımız bir uygulama oldu." diye konuştu.

Canlı yayın ekiplerini de düşündüklerini dile getiren Çakmur, şöyle devam etti:

"Canlı yayın yapan ekiplerin ısı sistemlerini ve dışarıdaki canlı yayın oturma alanlarını da revize ettik. Hatta canlı yayın tırlarındaki personel dahil ısınmalarını giderdik. Yukarıdaki kameramanlar için de aynı şekilde değişiklikler yaptık. Orada çalışanların iyi ortamda hizmetleri için ortamlarını iyileştirdik. Zeminde de bu sene yeni bir uygulama yaparak gölge olan yerler ile güneş gören yerleri ayırt edecek şekilde ısı sistemlerini düzenledik. Zemin alttan ısıtmalı ama geçmişte sürekli aynı derecede ve bütün sahayı ısıtacak şekildeydi. Şimdi gölge olan kısımların derecesi yüksek, güneş gören yerlerin derecesi ise daha düşük seviyede. Çimin verimli olması için çaba sarf ediyoruz."

"Taraftarların olduğu bölümdeki ısı sistemlerini de yeniledik"

Çakmur, bu sezon ısınmayla alakalı bütün tedbirleri aldıklarını vurgulayarak, "Kale arkaları ve maratondaki bütün seyircilerimizin daha sıcak ortamda maç izlemesi için ısı sistemlerini yeniledik. Soğuk-sıcak genleşmesinden dolayı ufak tefek arızalar olsa da kışa hazırız. Kazım Karabekir Stadı olarak hem seyircimize hem de futbolcularımıza sıcak bir ortamda maç izlettirmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yedek kulübesindeki sistemden olumlu dönüşler aldıklarını anlatan Çakmur, şunları kaydetti:

"Bu sistemi kurarken hem alttan hem de üstten olacak şekilde iki farklı yerden hava basarak perde oluşturmaya çabaladık. Bu dışarıda satılan bir teknoloji değildi. Görüşmelerimiz ve tecrübemizle oluşan alttan ve üstten havanın bir araya geldiği bir sistemi oluşturmuş olduk. Geçen haftaki maçta da futbolcularımız çok hoşnut kaldı. İnşallah daha soğuk havalarda da verimli bir havayı futbolcularımıza vermiş olacağız. Amacımız Erzurum'un soğuk hava şartlarından dolayı zor bir deplasman olması yerine Erzurumspor'un daha kaliteli futboluyla zor bir deplasman olduğunu göstermek. Bizim derdimiz insanların daha sağlıklı bir ortamda maçları takip etmesini sağlamak."

Kaynak: AA