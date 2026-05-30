Kazakistan, İlk Nükleer Santralinin İnşası İçin Rusya ile Anlaşma İmzaladı

ASTANA, 30 Mayıs (Xinhua) -- Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldi, 28 Mayıs 2026.

Kazinform Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Kazakistan ve Rusya, perşembe günü Kazakistan'ın ilk nükleer enerji santralinin inşasına yönelik işbirliği şartlarını belirleyen ve projenin büyük bir kısmının finansmanında kullanılacak bir devlet ihracat kredisini de içeren bir anlaşma imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi bir ziyaret gerçekleştirmek ve 29 Mayıs'a kadar sürecek olan Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısı ile Avrasya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere çarşamba günü Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gelmişti.

