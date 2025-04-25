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Kazakistan ve Çin Arasında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Kazakistan ve Çin Arasında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı
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Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Almatı'da düzenlenen Stratejik Diyalog Toplantısı'nda 2026-2028 dönemi işbirliği mutabakat zaptını imzaladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılması konuları ele alındı.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi başkanlığında gerçekleştirilen stratejik diyalog toplantısında, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında 2026-2028 dönemi için işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan ve Çin Stratejik Diyalog Toplantısı'nın ikincisi Almatı şehrinde düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Nurtleu, 6. Orta Asya-Çin Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Almatı'ya gelen Çinli mevkidaşı Vang ile bir araya geldi.

Toplantıda siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda ikili işbirliğine ilişkin geniş kapsamlı konuları ele alan bakanlar, ayrıca Kazak-Çin ilişkilerinin, etkileşimin tüm yelpazesinde olumlu şekilde geliştiğine dikkati çekti.

Nurtleu ve Vang, özellikle sanayi, yatırım, enerji, ulaştırma ve transit, inovasyon gibi alanlardaki işbirliğinde yeni yaklaşımların geliştirilmesini vurguladı, aynı zamanda Kazakistan'ın Çin'e ham madde dışı ihracatını artırma konusu da masaya yatırıldı.

2024 yılında Kazakistan ile Çin arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 43,8 milyar dolarla rekor seviyeye çıktığını belirten Nutleu, "Jeopolitik zorluklar ve piyasadaki durumlar, bizim etkileşimimizi etkilemez. Çin bizim için sadece iyi komşu ve güvenilir dost değil, aynı zamanda kapsamlı bağları olan yakın bir ülkedir." ifadesini kullandı.

Vang ise Çin'in dış politikasında komşu ülkelerle ilişkilerinde Kazakistan'ı öncelikli ortak olarak gördüklerini kaydederek, "Çin, Kazakistan'ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini, güvenliğini koruma ve ülkeyi milli özelliklerine uygun şekilde geliştirme yönündeki çabalarını kararlılıkla desteklemektedir." açıklamasını yaptı.

Toplantı sonunda bakanlar, Kazakistan ve Çin dışişleri bakanlıkları arasında 2026-2028 döneminde işbirliğini kapsayan mutabakat zaptını ve Çin'in Guangzhou şehrinde Kazakistan Başkonsolosluğunun açılması konusunda nota teatisinde bulundu.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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