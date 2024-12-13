Kazakistan Reformları Üzerine Toplantı

Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, ülkesindeki tüm dönüşümlerin ulusal örneklerle sağduyuya dayalı olarak geliştirildiğini belirterek, "Ulusal kimliğimizin temellerini güçlendirmeye ve devlet yönetiminin etkinliğini arttırmaya yönelik geliştirme yapılacaktır." dedi.

Kanafeyev, Antalya'daki Konsolosluk binasında düzenledikleri " Kazakistan'ın Reformları" konulu toplantıda, gelecek nesiller için adil Kazakistan inşa etmek istediklerini söyledi.

Ülkenin daha modernize edilmesine yönelik yeni gelişimler üzerine çalıştıklarına değinen Kanafeyev, şöyle devam etti:

"Kazakistan'daki tüm dönüşümler ulusal örneklerle sağduyuya dayalı olarak geliştirilmektedir. Reformlar düzenli ve kademeli olarak devam edecektir. Ülkenin daha modernize edilmesine yönelik yeni gelişimler çalışılmaktadır. Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev bu girişimleri önümüzdeki yıl sonuna planlamaktadır. Adil Kazakistan'ın inşa edilmesi yolunda hala yapılacak çok şey var. Ulusal kimliğimizin temellerini güçlendirmeye ve devlet yönetiminin etkinliğini arttırmaya yönelik geliştirme yapılacaktır."

Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat da Kazakistan'ın Orta Asya'da, Türkiye ve Türk dünyası için hem stratejik hem kültürel olarak çok önemli olduğunu dile getirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde ortak politikaların olduğunu vurgulayan Arat, "Türkiye ve Kazakistan Türk Devletleri Teşkilat aracılığıyla siyasi, kültürel reformları birlikte koordine etmekteler. Kazakistan'daki reformların ve gelişmelerin Türk dünyasına ve diğer ülkelere de ilham kaynağı olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ise iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu ifade ederek, Kazakistan'ın bağımsızlığını ilan ettikten sonra tanıyan ilk ülkeler arasında Türkiye'nin olduğunu hatırlattı.

Kazakistan'da alınan hukuk ve düzen, ekonomik büyüme, yatırım ve işbirliği, sosyal destek ve sağlık hizmetleri gibi konuların ele alındığı toplantı, tanıtım filmiyle sona erdi.