Haberler

Kazakistan, petrol sevkiyatı yapan tankerin Karadeniz'de İHA saldırısına uğradığını doğruladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan, Karadeniz'deki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na ait bir tanker olan MATILDA'nın İHA saldırısına uğradığını doğruladı. Saldırı sonrası patlama meydana geldi, ancak mürettebat zarar görmedi ve yangın çıkmadı. Petrol sevkiyatı devam ederken, inceleme çalışmaları sürüyor.

Kazakistan, Karadeniz'deki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumuna (CPC) ait bir tesisin yakınında petrol sevkiyatı için kiralanan MATILDA isimli tankerin insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığını doğruladı.

Kazakistan Ulusal Petrol ve Gaz Şirketi KazMunayGaz'dan yapılan açıklamada, ülkenin Ulusal Deniz Taşımacılığı Şirketi "Kazmortransflot" tarafından kiralanan MATILDA adlı tankerin 13 Ocak'ta Karadeniz'deki CPC hattı bölgesinde İHA saldırısına uğradığını bildirdi.

Açıklamada, saldırı sonucunda patlama meydana geldiği ancak yangın çıkmadığı belirtilerek, "Mürettebat zarar görmedi ve ilk inceleme sırasında tankerde ciddi yapısal hasar belirtileri tespit edilmedi. Hasar tespiti çalışmaları sürüyor." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, KazMunayGaz'ın halihazırda ortakları ve ilgili kurumlarla geminin teknik durumunu değerlendirdiğinin ve CPC terminalinden yapılacak petrol sevkiyatları açısından olası riskleri incelediğinin altı çizildi.

Kazakistan Enerji Bakanlığı ise CPC üzerinden petrol sevkiyatının şu anda devam ettiğini ancak sadece "VPU-1" terminali üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakanlık, durumu yakından takip ettiklerini, uluslararası ortaklar ve CPC konsorsiyumu işletmecileriyle doğrudan temas halinde olduklarını kaydetti.

Bugün çeşitli yabancı medya kaynaklarında, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumunun Karadeniz'deki yükleme terminali yakınlarında iki petrol tankerinin saldırıya uğradığı haberleri yer almıştı.

Kazakistan'ın yurt dışına ihraç ettiği petrolün yaklaşık yüzde 80'inin taşındığı ancak Rusya sınırları içinde yer alan CPC petrol boru hattı, en son 29 Kasım 2025'te Ukrayna tarafından insansız deniz araçlarının saldırısına uğramış ve saldırı sonucu boru hattının "VPU-2" yükleme terminali devre dışı bırakılmıştı.

Kazakistan, bu olaydan sonra petrol üretimini geçici olarak 480 bin ton azalttığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco, Fenerbahçelilerin yüzünü güldüren haberi verdi: İmkanı yok

Tedesco, Fenerbahçelilerin yüzünü güldüren haberi verdi: İmkanı yok
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

Tarihte böylesi görülmedi! Gemiye çıkan polis gözlerine inanamadı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Tedesco, Fenerbahçelilerin yüzünü güldüren haberi verdi: İmkanı yok

Tedesco, Fenerbahçelilerin yüzünü güldüren haberi verdi: İmkanı yok
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor