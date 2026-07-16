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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı İçin Shanghai'da

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı için Çin’in Shanghai kentine geldi.

SHANGHAİ, 16 Temmuz (Xinhua) -- Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'na katılmak üzere Çin'in Shanghai kentine geldi, 15 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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