Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı İçin Shanghai'da
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı için Çin’in Shanghai kentine geldi.
SHANGHAİ, 16 Temmuz (Xinhua) -- Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'na katılmak üzere Çin'in Shanghai kentine geldi, 15 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)
Kaynak: Xinhua